Синоптик Вильфанд: в начале марта температура в Москве превысит норму на 1–2 градуса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале марта температура воздуха в столице может превысить норму на 1–2 градуса. Таким образом, дневные значения будут варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, постепенное повышение температуры начнется в Москве на следующей неделе. Так, уже в четверг, 27 февраля, термометры покажут минус 5 – минус 10 градусов ночью и минус 4 – 1 градус днем. Данный показатель близок к температурной норме.

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье прогнозируется однородный режим погоды. В ночное время воздух будет охлаждаться до минус 5 – 0 градусов, а днем температура будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов. Эти показатели уже превысят норму на 1–2 градуса.

"Это не резкое повышение, но по сравнению с началом этой недели оно будет заметным", – подчеркнул метеоролог.

Между тем в ночь на воскресенье, 23 февраля, столбики термометров в столичном регионе опустились почти до минус 20 градусов. Самой холодной точкой столичного региона оказались Серебряные Пруды – там мороз окреп до минус 19,5 градуса.