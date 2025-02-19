Синоптик Позднякова исключила возможность лыжного сезона в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году лыжный сезон в столичном регионе исключен, поскольку толщина снежного покрова небольшая, а сам снег неплотный. Об этом сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В ближайшее время снега уже не ожидается. Я считаю, что про лыжи в этом сезоне стоит забыть", – сказала специалист.

По словам Поздняковой, на территории Москвы, в том числе в парках, сейчас не больше 5 сантиметров снега. Покататься на лыжах удастся в Московской области, например в Наро-Фоминске, добавила синоптик.

Толщина снежного покрова в столице выросла до 4–8 сантиметров. Причиной стал снегопад, который накрыл город вечером во вторник, 18 февраля. По прогнозам синоптиков, в среду, 19 февраля, также ожидаются осадки.

Ранее метеорологи сообщили, что пик зимних холодов в Московском регионе пройден. Уже на следующей неделе, с 26 февраля, ожидается плюсовая температура.