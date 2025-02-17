Синоптики предупредили москвичей о морозах на текущей неделе

Ночь на понедельник, 17 февраля, стала самой холодной в Москве с начала года. Температура опускалась почти до минус 13 градусов. По прогнозам синоптиков, в течение недели в столице будет на 5 градусов холоднее климатической нормы, а из-за ветра мороз будет ощущаться сильнее.

В ночь на вторник, 18 февраля, температура в регионе снова снизится до минус 13–14 градусов. Днем ожидается не выше минус 7–8. Погода останется облачной, ветреной, с возможными осадками. В регионе может выпасть до 2–3 сантиметров снега.

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