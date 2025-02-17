Температура в батареях столичных квартир повышена из-за морозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в батареях московских квартир повышена из-за морозов, сообщает в телеграм-канале пресс-служба ПАО "МОЭК".

Система теплоснабжения вышла на самые высокие параметры с начала 2025 года. Температура сетевого теплоносителя в магистральных сетях составляет 114–115 градусов. При этом уровень нагрева радиаторов отопления в здания задается в автоматическом режиме для обеспечения нормативных показателей.

В этом отопительном сезоне максимум по температуре пока приходится на 18 декабря 2024 – тогда при минус 12 градусов на улице температура теплоносителя составляла 117–118 градусов.

Между тем в Москве в ночь на 17 февраля был обновлен температурный минимум. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до минус 12,7 градуса. На других городских метеостанциях минимальная температура менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в Бутове.