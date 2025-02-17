Синоптик Вильфанд: температура в Москве в течение недели будет ниже нормы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в ближайшую неделю будет ниже нормы на 4–5 градусов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, такие низкие температурные значения связаны с тем, что с приближением весны многолетняя норма повышается. Кроме того, в столичный регион пришли холодные воздушные массы из приполярных регионов. Как уточнил Вильфанд, в понедельник, 17 февраля, воздух будет перемещаться с севера, поэтому ночью температура в Москве может опуститься до минус 14 градусов. Днем температура существенно не повысится и будет колебаться в диапазоне от минус 7 до минус 12 градусов.

Во второй половине дня ветер в столице начнет проникать с юго-запада, однако повышения температуры не ожидается. Как сообщил Вильфанд, в ночь на 18 февраля температура воздуха составит до минус 16 градусов, днем она составит от минус 5 до минус 9 градусов. Вместе с тем в Москве будет сильный ветер, который добавит "зябкости", предупредил метеоролог.

Со среды, 19 февраля, циклон в столице начнет ослабевать, и в город придет антициклональная погода, однако воздух все еще будет холодным. Температура ночью будет колебаться от минус 10 до минус 12 градусов, днем – от минус 5 до минус 8 градусов. На следующий день в Москве вырастет давление, а его пик придется на пятницу и субботу. Температура по ночам будет в диапазоне от минус 8 до минус 13, днем – от минус 4 до минус 8 градусов. Серьезных осадков на этой неделе ожидать не стоит, поскольку северный воздух не насыщен влагой, а при антициклоне облака будут высокими, и снегу взяться неоткуда.

Давая прогноз на весну, синоптик рассказал, что москвичам нужно ожидать постепенное повышение температуры. Уже 23 февраля ночью в столице будет от минус 4 до минус 9, днем – от минус 1 до минус 4 градусов. Таким образом, отметил Вильфанд, температура приблизится к значениям многолетней нормы. Весна в столицу в этом году может прийти раньше ввиду малого количества снега в центре европейской части России, сообщил специалист.

Вместе с тем Вильфанд подчеркнул, что предположение о раннем приходе весны и теплом марте будет справедливым, только если циркуляция воздуха в первых числах месяца будет "климатической". Для этого воздушные массы будут поступать с юго-запада, запада и северо-запада. Прогноз по циркуляции воздуха синоптики дадут в конце февраля, добавил он.

Между тем на День защитника Отечества в Москве ожидается температура около нормы, высокое давление и погода преимущественно без осадков. 23 февраля воздух начнет перемещаться с запада, поэтому ночью температура составит минус 4–9 градусов, а днем – минус 1–4 градуса.