Синоптик Леус: погода в Москве на предстоящей неделе сохранит зимние черты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозная погода ожидается на предстоящей неделе в Москве. Такой прогноз сделал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, погоду сформируют далекие циклоны, которые будут перемещаться в течение недели по северу Европейской России. В связи с этим синоптик прогнозирует отсутствие сильного и даже умеренного снега в столице. Однако, как он утверждает, возможен ежедневный небольшой снег.

"Погода предстоящей недели в столице сохранит зимние черты. Холоднее всего будет в начале недели, ближайшей ночью до минус 12–15 градусов, днем в понедельник минус 6–9 градусов", – уточнил Леус.

После этого, как заявляет синоптик, столбик термометра будет повышаться и к 21 февраля температура воздуха ночью составит минус 8–11 градусов, а днем – минус 3–6 градусов. Леус также предупредил о повышении атмосферного давления к концу рабочей недели в Москве. По его словам, оно на 20 единиц будет выше нормы.

При этом, по прогнозам синоптиков, с 23 февраля в Москву может вернуться оттепель. Так, в начале третьей декады месяца температура начнет стремиться к нулю. В этот период также ожидаются снегопады, мокрый снег и смешанные осадки.

