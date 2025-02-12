Синоптик Ильин спрогнозировал возвращение оттепели в Москву в конце февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оттепель может вернуться в Москву с 23 февраля, заявил эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Морозы, по его словам, сохранятся до конца второй декады месяца, а ближе к ее концу в отдельные периоды в Подмосковье температура может опускаться до 18 градусов ниже нуля.

"В начале третьей декады температура начнет стремиться к нулю. И числу к 23–24 перешагнет через ноль с положительным значением, и начнется оттепель", – уверен Ильин.

Кроме того, в этот период ожидаются снегопады, мокрый снег и смешанные осадки.

В ближайшие выходные, 15 и 16 февраля, в столице ожидаются сретенские морозы. В субботу температура ночью будет около минус 10–12 градусов, а в воскресенье – от минус 9 до минус 14 градусов. Днем ожидается минус 5–10 градусов по области и минус 6–7 градусов – в Москве.

Синоптики не исключают, что температуры по ночам могут понижаться и до минус 15 градусов.

