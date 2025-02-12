Синоптик Позднякова: циклон принесет в Москву небольшой снегопад в выходные дни

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Циклон принесет в столицу небольшой снегопад в выходные дни, 15–16 февраля, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Погода у нас облачная и время от времени будет небольшой снежок. Существенного вклада в изменение высоты снежного покрова не ожидается. Может быть, она увеличится на 1–2 сантиметра за выходные дни", – поделилась синоптик.

Она отметила, что температура воздуха ночью в субботу составит минус 9–10 градусов, днем – минус 5–7 градусов.

"То есть она (температура. – Прим. ред.) будет близка к климатической норме, а в отдельных местах даже и ниже климатической нормы. Ветер уже сменит направление на северо-западное, а это значит, что особого тепла ждать не приходится", – добавила Позднякова.

По ее словам, ночью в воскресенье температурные показатели составят минус 8–10 градусов, днем – минус 6–8. Также в этот день ожидаются небольшой снег и повышенная влажность воздуха.

"Атмосферное давление хотя останется чуть выше климатической нормы, но будет ниже по сравнению с тем, что мы наблюдаем сейчас (климатическая норма для середины февраля – 747 миллиметров ртутного столба; в субботу давление будет 749, в воскресенье – 750)", – заключила синоптик.

Столичный регион может столкнуться с морозами до 15 градусов на следующей неделе, рассказывала Позднякова. По ее словам, в таком случае температура будет ниже климатической нормы на 4 градуса. Таким образом, февраль разрушит иллюзию теплой московской зимы.