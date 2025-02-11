Nature Climate Change: Земля вступает в эпоху потепления на 1,5 градуса

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Минувший, 2024 год может стать началом новой климатической эпохи потепления в 1,5 градуса, уверен профессор Орегонского университета Уильям Риппл. Об этом говорится в научной работе, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

"Если не будут приняты экстренные действия, 2024 год запомнится не как аномальный, а как начало новой климатической эпохи, в которой риски будут только нарастать", – указал Риппл.

В 2024 году мировые температуры достигли рекордно высоких значений, что может быть сигналом о переходе порога потепления в 1,5 градуса, выяснили ученые. Это значение играет ключевую роль в оценке климатических рисков, так как дальнейший рост температуры ведет к учащению экстремальных погодных явлений, подъему уровня моря и исчезновению многих видов животных.

"Каждая дополнительная доля градуса означает более экстремальные погодные условия и утрату биоразнообразия", – уверен профессор.

Официальное превышение порога считается по среднему значению за 20–30 лет, на данный момент температура планеты повысилась на 1,3 градуса. Это выше, чем за последние 125 тысяч лет.

Ранее климатологи прогнозировали, что зима в Москве и на других территориях этой же широты через 40–50 лет потеплеет на 3–4 градуса. Эта тенденция может ускориться. Стабилизировать ситуацию можно лишь усилиями всех стран по достижению углеродной нейтральности, уверены специалисты.

