Климатолог Кокорин предрек потепление зимы в Москве на 3–4 градуса через 50 лет

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Зима в Москве и на других территориях этой же широты через 40–50 лет потеплеет на 3–4 градуса, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

Эксперт напомнил, что за последние полвека столичные зимы стали на 3 градуса теплее, и эта тенденция может ускориться. Стабилизировать ситуацию можно лишь усилиями всех стран по достижению углеродной нейтральности, отметил Кокорин.

Россиянам не стоит ждать плавного потепления сезонов, вместо этого будет еще больше волн тепла зимой и жары летом продолжительностью по 3–4 недели, уверен климатолог.

Такие природные явления за последние 10 лет фиксировались 8 раз, но уже через 40–50 лет их станет 24, заключил Кокорин.

Ранее специалисты отмечали, что рост средней температуры Земли на 1,5 градуса говорит о недостаточных действиях со стороны человечества. Если показатель превысит 2 градуса, то это приведет к горящим лесам, тающей вечной мерзлоте, наводнениям и неурожаям, предупредили эксперты.

Между тем крещенская ночь в Москве может стать самой теплой в век глобального потепления. Температура воздуха будет держаться на отметках от 0 до минус 2 градусов. Однако из-за высокой влажности, осадков и ветра температура воздуха может ощущаться как минус 8–9 градусов.

