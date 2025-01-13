Климатолог Юлкин назвал точкой невозврата рост температуры на Земле на 2 градуса

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Рост средней температуры Земли на 1,5 градуса является опасным сигналом, который говорит о недостаточных действиях со стороны человечества. Об этом изданию "Абзац" рассказал специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин.

По его мнению, человечество может погрузиться в экстремальные условия, если природе и росту температуры на Земле не будет уделяться должного внимания. Если показатель превысит критические 2 градуса, тогда это станет точкой невозврата.

Эксперт предупредил, что в таком случае люди будут наблюдать горящие леса, тающую мерзлоту, наводнения, неурожаи и дефицит продовольствия.

Впервые в мире в 2024 году средняя температура Земли выросла на 1,5 градуса. По версии СМИ, таким образом был пересечен порог, установленный властями для предотвращения худших последствий глобального потепления.

При этом, как утверждает генсек ООН Антониу Гутерриш, отдельные годы, когда температура превышает предел в 1,5 градуса, не означают, что долгосрочная цель не достигнута. Однако это является сигналом для более усердной борьбы с глобальным потеплением, добавил он.

