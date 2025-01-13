Ученый Уайтмен: рост температуры на Земле на 1,5 градуса является тревожным сигналом

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Рост средней температуры Земли на 1,5 градуса является тревожным сигналом. Такие показатели были достигнуты впервые в мире в 2024 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал Nature.

Как отмечается в материале, таким образом был пересечен порог, установленный властями для предотвращения худших последствий глобального потепления.

"Это одновременно и физическая реальность, и символический шок. Мы приближаемся к концу того, что мы считали безопасной зоной для человечества", – сказал социолог из Эксетерского университета в Великобритании Гейл Уайтмен.

Исследователь климатических рисков считает, что многие ученые и защитники окружающей среды выступят по этому вопросу на следующем саммите ООН по климату в Бразилии.

При этом, по информации генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, отдельные годы, когда температура превышает предел в 1,5 градуса, не означают, что долгосрочная цель не достигнута. Однако это является сигналом для более усердной борьбы с глобальным потеплением, добавил Гутерриш.

Ранее к лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты с предупреждением о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, однако ряд исследований показали замедление течения АМОС из-за глобального потепления.

По мнению ученых, это может иметь разрушительные и необратимые последствия. В таком случае, по их прогнозам, первый и самый сильный удар придется на север Европы – Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию.