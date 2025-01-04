The Guardian: повышение уровня моря грозит затоплением крупнейшим нефтепортам

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Крупнейшие в мире нефтяные порты могут оказаться затопленными при повышении уровня моря на один метр. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на исследование.

В зоне риска находятся 13 портов Китая, Нидерландов, ОАЭ, Республики Кореи, России, Саудовской Аравии, Сингапура и США. Наиболее уязвимыми являются порты Рас-Таннура и Янбу в Саудовской Аравии, через которые королевство экспортирует 98% своей нефти. Также исследователи обратили внимание на порт Усть-Луга в Ленинградской области, техасские порты Хьюстон и Галвестон, нидерландский Роттердам, Фуджейра и Хаур-Факкан в ОАЭ, китайские Далянь, Нинбо и Шанхай и южнокорейский Кванъян.

По данным специалистов, повышение уровня моря на сегодняшний день является неизбежным процессом XXI века. Ученые полагают, что это может случиться уже к 2070 году, если не уменьшить углеродные выбросы. Как они уточнили, рост глобального потепления можно сдержать через переход на возобновляемую энергию.

"Есть ирония в том, что эти порты для нефтяных танкеров находятся на уровне моря ниже одного метра и должны следить за темпами повышения уровня моря, которые сами по себе являются производной от постоянного использования ископаемого топлива", – добавил один из экспертов Пэм Пирсон.

Ранее к лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты с предупреждением о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие. Однако ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления.

По утверждению ученых, такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия. В таком случае, по их прогнозам, первый и самый сильный удар придется на север Европы – Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию.

