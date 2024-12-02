The Guardian: деградация земель увеличивается на 1 млн кв км в год

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Площадь неплодородных земель на планете составила 15 миллионов квадратных километров и таким образом превысила площадь Антарктиды. Об этом со ссылкой на исследование "Отступая от пропасти" Потсдамского института изучения климатических изменений пишет издание Guardian.

Согласно данным исследования, деградация земель в последнее время происходит на планете со скоростью 1 миллион квадратных километров в год. Авторы работы отмечают, что это серьезно подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия.

Ученые заявляют, что до недавнего времени наземные экосистемы поглощали почти треть антропогенного загрязнения углекислым газом, несмотря на то, что эти выбросы увеличились вдвое. Однако в последние 10 лет способность деревьев и почвы поглощать избыток CO2 сократилась на примерно 20% из-за вырубки лесов и изменения климата.

Главной причиной данной тенденции ученые считают использование неустойчивых методов ведения сельского хозяйства, которые привели к утрате 80% лесов. Подобное интенсивное использование ресурсов может исчерпать урожайность земель и привести к ухудшению питательных свойств выращиваемых культур, предупреждают они. Авторы исследования указывают, что это все чаще приводит к опустыниванию и образованию пыльных полей.

Ученые выступают с призывом срочно пересмотреть стратегию сельскохозяйственной деятельности, чтобы избежать нерационального использования земель, которое грозит способности планеты обеспечивать благополучие человеческого вида.

Между тем к серьезным климатическим последствиям может привести повышение температуры на Земле. Ученые обратили внимание на важность сохранения четырех природных систем: тропических лесов Амазонки, ледников Арктики и Антарктики и Атлантических течений. По мнению специалистов, одна из этих систем в будущем может быть разрушена в результате глобального потепления, что впоследствии приведет к краху оставшихся трех.

До этого Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории метеонаблюдений. Согласно докладу ученых, средняя глобальная температура была на 1,1 градуса Цельсия выше средних значений за 1850–1900 годы.

Причиной рекордных температур на суше и в воде ВМО назвала продолжающийся рост концентрации парниковых газов.