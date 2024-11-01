WWA: причиной сильнейшего наводнения в Испании могло стать глобальное потепление

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Причиной сильнейшего наводнения в Испании могли стать изменения климата, включая глобальное потепление. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление организации World Weather Attribution, изучающей влияние изменения климата на экстремальные погодные явления.

Ученые уверены, что в наиболее пострадавшем регионе Испании растет чисто кратковременных и интенсивных ливней. Так, дожди в Валенсии на текущей неделе шли на 12% интенсивнее и в 2 раза чаще по сравнению с периодом 1850–1900 годов, когда климат был более холодным.

Кроме того, подобные штормы уже в ближайшее время могут стать еще более распространенными из-за роста числа периодов экстремальной жары в Средиземноморье, предупреждают работники организации.



Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. К спасательным работам подключились около 1 700 военных.

Число погибших только в автономном сообществе Валенсии достигло 202 человек. Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября.

