Десятилетие 2011–2020 годов стало самым теплым в истории наблюдений за погодой

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Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений за погодой, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая представляет собой специализированное учреждение ООН.

Согласно докладу ученых, средняя глобальная температура в этом десятилетии была на 1,1 градуса Цельсия выше средних значений за 1850–1900 годы. В качестве причины рекордных температур на суше и в океане в ВМО назвали продолжающийся рост концентрации парниковых газов. Это также повлияло на ускорение таяния льда и повышение уровня моря. По словам ученых, ледники истончаются примерно на один метр в год.

"Континентальный ледниковый щит Антарктики потерял почти на 75% больше льда в период с 2011 по 2020 год, чем в 2001–2010 годах", – говорится в докладе.

Вместе с тем в исследовании добавили, что в период с 2011 по 2020 год уровень моря повышался со скоростью 4,5 миллиметра в год, в то время как в предшествующем десятилетии средние темпы составляли около 2,9 миллиметра в год. Эксперты указали, что повышение среднего уровня моря в мире ускорилось из-за более быстрой потери массы льда ледниковым щитом Гренландии.

Из доклада также следует, что ледники в провинции Папуа в Индонезии, "вероятно, полностью исчезнут в течение следующего десятилетия". Кроме того, в Африке ледники в горном массиве Рувензори и на горе Кения могут пропасть к 2030, а на Килиманджаро – к 2040 году.

В ВМО выяснили, что концентрация CO2 в атмосфере в 2020 году составляла 413,2 части на миллион. С 1991 по 2000 год данный результат составлял в среднем 361,7, в 2001–2010 годах – 380,3, а в 2011–2020 – 402, отметили экологи.

"Каждое десятилетие, начиная с 1990-х годов, было теплее предыдущего, и мы не видим немедленных признаков изменения этой тенденции. Больше стран сообщили о рекордно высоких температурах, чем за любое другое десятилетие", – прокомментировал доклад генсек ВМО Петтери Таалас.

По его словам, мировой океан нагревается все быстрее, а темпы повышения уровня моря почти удвоились менее чем за одно поколение. В финальной части своего доклада исследователи указали, что текущий год будет самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее международная группа экспертов пришла к выводу, что в ближайшие десятилетия случилось усиление тепловых волн, а также рост фатальных случаев почти в пять раз. Выяснилось, что количество людей старше 65 лет, которые погибли из-за жары, увеличилось на 85% с 1991–2000 по 2013–2022 годы.

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