Климатолог рассказал, когда растает "Ледник Судного дня"

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Комплекс ледников в Западной Антарктиде растает и увеличит уровень мирового океана в 22-м веке. Об этом РИА Новости сообщил климатолог Алексей Кокорин.

"Конечно, это не 21-й век. В 22-м веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень мирового океана на три метра", – уточнил он.

Эксперт отметил, что при наихудшем варианте уровень океана может подняться до пяти метров из-за влияния "всех факторов", включая воздействие человека и тепловое расширение воды.

По словам климатолога, глобальное потепление остановится на уровне плюс 2–2,5 градуса Цельсия. Однако все страны должны достичь углеродной нейтральности до конца века, подчеркнул он. Кокорин резюмировал, что благодаря этому темпы повышения уровня океана уменьшатся.

Ранее группа ученых в сфере мерзлотоведения и гляциологии заявила, что если ничего не предпринять в отношении таяния полярных ледяных щитов, горных ледников и вечной мерзлоты, то к 2030 году может наступить коллапс экосистемы.

Совокупность ледников Земли, или криосфера, обладает стабилизирующим влиянием на климатическую систему Земли. Наблюдения показали, что объемы льда в мире уменьшаются с нарастающей скоростью.



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