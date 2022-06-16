Новая платформа "Гриниум" позволит пользователям узнать свой углеродный след

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова анонсировала создание новой платформы "Гриниум", которая поможет всем желающим узнать свой углеродный след.

"Наши авиаперелеты, поездки на автомобиле, отопление в доме, расход воды, освещения, вкусовые предпочтения, животная или растительная пища приводят к образованию парниковых газов или, другими словами, углекислого газа, так называемого углеродного следа, из-за которого не только повышается средняя температура на планете, но и в целом это ведет к негативному воздействию на окружающую среду", – передает РИА Новости ее слова.

Радионова объяснила, что на платформе "Гриниум" каждый сможет узнать, как именно его действия влияют на экологию, и получить советы о том, как компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб. Для прохождения небольшого теста понадобится всего 1 минута.

За выполнение действий, направленных на поддержание экологии, пользователи будут получать бонусы.

Ранее Владимир Путин подписал закон о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Его целью является достижение углеродной нейтральности. Сам эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года, но ожидается, что регион достигнет цели до конца 2025 года.

Из документа следует, что эксперимент может также осуществляться и на территориях других российских регионов.