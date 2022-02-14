В Госдуме предложили ограничить движение старых авто вблизи больниц и детсадов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме выступили с инициативой ограничить движение машин с низким экологическим классом вблизи детских садов, больниц и санаториев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова.
По словам Шайхутдинова, города, где количество выбросов больше, чем количество поглощения этих выбросов, выразили готовность участвовать в проектах по зеленой энергетике. Одна из таких мер, как уточнил зампред, – это поддерживать электротранспорт в городе.
"Я считаю, что инициатива правильная. Она должна расширяться и будет расширяться, я уверен, и на общественный транспорт, и на зоны наиболее уязвимые, например там, где много детских садиков, там, где есть санатории, больницы. На них тоже надо все это распространять – ограничивать доступ автомобилей с выбросами и смотреть, где можно улучшать экологическую ситуацию", – заявил Шайхутдинов.
Он подчеркнул, что идеи по развитию электрического транспорта имеют рекомендательный характер.
"Это рекомендации. Какую-то из рекомендаций выберет регион на основании своих ресурсов. Например, снижение налогов: здесь есть масса федеральных налогов, которые неподвластны региону, а значит, надо искать свои", – заключил парламентарий.
Ранее Сергей Собянин отметил, что в Москве благодаря внедрению электротранспорта и использованию энергоэффективных технологий получилось уменьшить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха к лучшим показателям. По его словам, большой вклад в улучшение экологии в городе внес, в частности, переход на электрический пассажирский транспорт.
"Жизнь в большом городе": электротранспорт
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