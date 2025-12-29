Форма поиска по сайту

29 декабря, 17:09

Экономика

Стоимость золота опустилась ниже 4,4 тыс долларов впервые с 22 декабря

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года опустилась ниже 4 450 долларов за тройскую унцию впервые с 22 декабря 2025 года. Это следует из данных торговой площадки Comex.

По данным на 16:42 по московскому времени цена снизилась на 2% и составила 4 446,9 доллара за тройскую унцию. К 16:52 стоимость ускорила снижение до 4 426,8 доллара за унцию (-2,44%).

Ранее сообщалось, что биржевая цена на золото обновила исторический максимум. Тогда стоимость за тройскую унцию превысила отметку в 4 400 долларов.

До этого стало известно, что биржевая стоимость серебра выросла почти на 4%, превысив отметку в 71 доллар за тройскую унцию впервые в истории. Вместе с тем фьючерс на золото находился на уровне 4 503,9 доллара.

"Деньги 24": золото и облигации стали самыми доходными инвестициями в 2025 году

