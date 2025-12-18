Биржевая цена золота впервые в истории превысила 4 400 долларов за тройскую унцию

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, следует из данных торгов.

Стоимость за тройскую унцию превысила отметку в 4 400 долларов. По состоянию на 19:17 по московскому времени цена февральского фьючерса на бирже Comex поднималась до 28,95 доллара (или на 0,66%) относительно предыдущего закрытия. Она достигала 4 402,85 доллара за тройскую унцию.

Ранее рекорд обновила биржевая цена на серебро, превысив отметку в 65 долларов за тройскую унцию впервые в истории.

Стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на нее увеличивались на 0,3%, достигая 11 653 доллара за тонну.

