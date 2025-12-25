Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру после решения суда о ее выселении

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Певица Лариса Долина покинула спорную квартиру в столичных Хамовниках после решения суда о ее выселении, передает РИА Новости.

По данным журналистов, автомобиль певицы подъехал к дому в 17:51, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Спустя время певица вышла из подъезда в сопровождении мужчины, села в автомобиль и уехала.

Певица стала жертвой мошенников и продала свою квартиру еще в 2024 году. Полученные с продажи деньги и другие финансы она перевела злоумышленникам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом сама Долина оспорила сделку по продаже квартиры, а суд подтвердил ее право собственности.

Позже Верховный суд России пересмотрел дело и признал право собственности квартиры за покупательницей.

Певица попросила пожить в квартире покупательницы еще несколько месяцев, так как не успевала собрать свои вещи. В итоге Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.

