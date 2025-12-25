Форма поиска по сайту

25 декабря, 15:07

Шоу-бизнес
SHOT: Долина хочет взыскать с Лурье около 1 млн руб платы за ЖКУ

Долина хочет взыскать с Лурье около 1 млн руб платы за ЖКУ – СМИ

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Певица Лариса Долина намерена взыскать с покупательницы своей квартиры Полины Лурье около 1 миллиона рублей, которые были уплачены артисткой за услуги ЖКХ, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, Долина и ее представители продолжали оплачивать счета за ЖКУ с лета прошлого года, поскольку именно певица проживала в квартире.

Однако после решения Верховного суда, установившего, что законной собственницей недвижимости является Лурье, представители Долиной заявили о намерении взыскать с новой владелицы все внесенные за полтора года коммунальные платежи.

Согласно предварительным подсчетам, ежемесячная сумма составляла около 47 тысяч рублей в теплый сезон и приблизительно 55 тысяч рублей – в холодный период. Общая сумма достигла почти миллиона рублей.

В 2024 году мошенники обманом заставили Долину продать недвижимость. Полученные от продажи деньги вместе с другими средствами артистка перевела на "безопасный счет". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, Долина оспорила сделку по продаже недвижимости.

Спустя время в Верховный суд поступила жалоба на это решение. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности на недвижимость за покупательницей.

Позднее стало известно, что певица попросила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в проданной квартире. Она объяснила это тем, что не успевает собрать свои вещи. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко отмечала, что певицу могут выселить из жилья незамедлительно, если суд примет решение об освобождении жилплощади.

Долина попросила Лурье дать ей пожить несколько месяцев в квартире Хамовниках

