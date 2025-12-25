Адвокат Лурье рассказала, что Долину могут выселить из квартиры незамедлительно

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Певицу Ларису Долину могут незамедлительно выселить из квартиры, которую у нее купила Полина Лурье. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

По ее словам, если суд примет решение об освобождении жилплощади, оно должно вступить в силу немедленно. Защита также надеется, что исковые требования покупательницы будут удовлетворены в полном объеме.

Сама Лурье также не намерена разрешать Долиной жить в ее квартире после суда.

"Моя доверительница купила квартиру еще 1,5 года назад для того, чтобы жить в ней с детьми", – приводит слова Свириденко ТАСС.

Ранее стало известно, что Долина просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев. Как утверждала юрист, певица объясняла это тем, что не успевает собрать свои вещи.

Мошенники обманом заставили Долину продать недвижимость в 2024 году. Полученные деньги вместе с другими средствами певица перевела на так называемый "безопасный счет". Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года.

Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, Долина оспорила сделку по продаже недвижимости.

Позже в Верховный суд поступила жалоба на решение по иску Долиной к Лурье. Высшая судебная инстанция, пересмотрев дело, признала право собственности на спорную недвижимость за покупательницей.

Мосгорсуд решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры в четверг, 25 декабря.