Мосгорсуд оставил за Долиной право собственности на квартиру

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мосгорсуд оставил за народной артисткой России Ларисой Долиной право собственности на ее московскую квартиру, передает РИА Новости.

Жалоба Полины Лурье, покупательницы недвижимости, на решение о признании недействительной сделки была отклонена. Таким образом, ее право собственности на спорное имущество было прекращено.

Также суд отказал в удовлетворении встречных требований Лурье о выселении певицы.

Процесс длился около полугода. Представители сторон отказывались комментировать его из-за подписки о неразглашении.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники убедили артистку в том, что ее квартирой якобы заинтересовались злоумышленники. В результате Долина продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет", позже выслав и другие средства.

Спустя время певица подала в суд на Лурье. В итоге артистке вернули недвижимость.

В июле 2025 года было завершено расследование дела о мошенничестве. К уголовной ответственности были привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Общий ущерб достиг свыше чем 317,6 миллиона рублей.

