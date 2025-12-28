Директор ЗАЭС Черничук сообщил об угрозах сотрудникам

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал об угрозах, которые поступают сотрудникам станции на регулярной основе. Его слова передает РИА Новости.

По словам Черничука, на сотрудников ЗАЭС оказывается моральное давление со стороны Украины.

"Угрожают поквитаться, когда, по мнению Вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль", – объяснил директор станции.

Он указал, что со временем работники Запорожской АЭС стали реагировать на угрозы спокойно.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали возобновление боевых действий в районе Запорожской АЭС. Гендиректор организации Рафаэль Гросси рассказал, что сотрудники агентства, присутствующие на станции, ежедневно слышат звуки военных действий, причем зачастую в непосредственной близости от станции.

