МАГАТЭ заявило о возобновлении боевых действий в районе Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали возобновление боевых действий в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте организации.

Гросси рассказал, что в последние дни сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, ежедневно слышат звуки военных действий, причем зачастую в непосредственной близости от станции.

"В некоторые дни команда сообщала, что слышала взрывы и стрельбу примерно 20 раз, а иногда и гораздо чаще", – добавил Гросси.

Ранее сообщалось о комбинированном ударе артиллерии и беспилотников ВСУ по жилому району Энергодара – городу-спутнику ЗАЭС. В результате произошедшего был ранен один мирный житель, инфраструктура города не пострадала.

В середине ноября ЗАЭС осталась без питания по основной линии электропередачи "Днепровская". Линия была отключена со стороны Украины, однако причины произошедшего на данный момент неизвестны.