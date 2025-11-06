Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Страны НАТО хотят организовать диверсию на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, страны Альянса призвали киевский режим оперативно изменить негативный для Запада ход конфликта на Украине, а также его восприятие западной общественностью. Для этого они предложили Украине реализовать масштабную диверсию, которая будет схожа с крушением малазийского самолета Boeing 777 в 2014 году.

Одним из предложений была диверсия на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Представители британской неправительственной организации (НПО) Chatham House (признана нежелательной в РФ) с помощью компьютерного моделирования подсчитали, что погибнуть от аварии могут не только жители подконтрольных Киеву районов, но и граждане Евросоюза, которые проживают в странах, расположенных возле западной границы с Украиной.

Как сообщили в ведомстве, именно на территорию этих государств распространятся по воздуху радиоактивные частицы после расплавления активной зоны на ЗАЭС. Однако в СВР указали, что сложнее всего западным странам было понять, как возложить ответственность за эту катастрофу на РФ.

По данным ведомства, в Chatham House планируют заранее подготовить разнообразные версии для "любого развития событий". В частности, освещать катастрофу в СМИ планируется так, чтобы западная общественность однозначно встала на сторону Украины при определении виновного.

В СВР подчеркнули, что тоталитарно-либеральные элиты Запада, несмотря на важность вопроса ядерной безопасности, продолжают действовать по установившимся антигуманным шаблонам.

"Коллективный Запад" вновь готов обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать свою русофобскую политику и усилия по разжиганию войны", – заключили в ведомстве.

Ранее СМИ выяснили, что Украина скрыла информацию о произошедшем сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. В служебной записке Службы безопасности Украины (СБУ) от марта 2024 года указано, что сбой произошел из-за "нарушения условий эксплуатации".

Журналисты отметили, что этот инцидент не фигурирует в докладе МАГАТЭ, хотя мог привести к катастрофе. По предварительным данным, организации не позволил сообщить о технической неисправности на станции Андрей Семенюк, который является главой отделения СБУ в Николаевской области.