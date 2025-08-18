Попытка ВСУ атаковать Смоленскую АЭС квалифицирована как теракт

Фото: телеграм-канал "Смоленская АЭС"

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Смоленскую АЭС. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова передает телеграм-канал ведомства.

Кроме того, сотрудники СК возбудили дело после того, как украинские военнослужащие пытались атаковать гражданские объекты в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях.

В частности, в Воронеже в результате падения БПЛА был поврежден жилой дом. Инцидент произошел с 16 по 17 августа. Помимо этого, в воронежском городе Лиски был ранен мужчина, а также повреждены строения на территории вещевого рынка, магазин и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции.

В Нижегородской области после атаки украинского беспилотника был поврежден участок линии электропередачи, а в Астраханской – трюм гражданского судна, который находился на якорной стоянке.



В настоящее время следователи занимаются подсчетом ущерба, который был нанесен в результате атак. Кроме того, выясняются представители ВСУ, которые причастны к данным деяниям.

Об атаке на Смоленскую АЭС стало известно 17 августа. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить украинский БПЛА над территорией станции. В ФСБ России обратили внимание на то, что украинские военные продолжают провокации в виде попытки ударов беспилотниками по объектам атомной энергетики.

