ФСБ сообщила о предотвращении попытки атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС

Фото: телеграм-канал "Смоленская АЭС"

Предотвращена попытка ВСУ совершить атаку при помощи БПЛА на Смоленскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, в воскресенье, 17 августа, средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Смоленской АЭС.

"Таким образом сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", – подчеркнули в ЦОС.

Там также отметили, что украинские военные продолжают провокации в виде попытки ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам атомной энергетики.

Ранее ФСБ сообщала, что Киев пытался обманом превратить пятерых российских пенсионерок в "живых бомб" для убийств военных РФ. По данным ведомства, спецслужбы Украины смогли вовлечь россиянок в преступную деятельность с помощью мошеннических схем и психологического воздействия.

У пенсионерок обманным путем были похищены денежные средства, хранящиеся в банках и полученные в результате принудительной продажи их недвижимости. В надежде на обещанный возврат потерянных сбережений россиянки принимали участие в наблюдении за местами жительства и стоянок машин российских военных.