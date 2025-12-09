Запрет на международные входящие звонки введут в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство разработало второй пакет мер защиты граждан в цифровой среде, который будет включать около 20 инициатив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

По его словам, туда войдет в том числе запрет на международные входящие звонки без согласия абонента. Такие вызовы будут обязательно маркировать.

Также планируется введение детских сим-карт. Благодаря этому родители смогут защищать молодое поколение от нежелательного контента.

Ранее Владимир Путин рассказал, что второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников проходит обсуждение и согласование. По его словам, в планах также и третий пакет.

Президент отметил, что многие практические действия, в том числе по борьбе с телефонными и сетевыми мошенниками, предпринимаются по рекомендации Совета по правам человека (СПЧ). Он подчеркнул, что это позитивно влияет на реализацию прав граждан.

