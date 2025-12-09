Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:37

Политика

Путин заявил, что второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже разработан

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже разработан, он проходит обсуждение и согласование. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент добавил, что в планах разработка третьего пакета данных мер. Он отметил, что многие практические действия, в том числе и по борьбе с телефонными и сетевыми мошенниками, предпринимаются по рекомендации Совета по правам человека (СПЧ). Российский лидер подчеркнул, что это позитивно влияет на реализацию прав граждан.

Среди полезных мер Путин выделил блокировку звонков с территории недружественных стран, маркировку вызовов, четкие рекомендации по общению с клиентами для сотрудников банков, госорганов и операторов связи.

В 2026 году в России появится система противодействия дистанционным мошенничествам. На соответствующей платформе будут представлены фамилии и номера счетов, которые используют злоумышленники.

Кроме того, будет сформирована база голосов мошенников и введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов. У граждан также появится возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

властьполитикабезопасность

