Россияне в возрасте 25–39 лет стали основной мишенью кибермошенников

Фото: depositphotos/yekophotostudio

На россиян в возрасте 25–39 лет приходится больше всего упоминаний о случаях обмана со стороны кибермошенников в соцсетях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на выводы, к которым пришли аналитики на основе мониторинга за первые 6 месяцев 2025 года.

Эксперты указали, что всего было зафиксировало свыше 507 тысяч пользовательских сообщений, посвященных онлайн-мошенничеству. Среди них 32,5% составляют жалобы от людей в возрасте 25–39 лет, еще 31,4% обращений поступает от пользователей 40–59 лет. На оставшиеся возрастные группы приходится меньшее количество киберпреступлений.

В настоящее время в зоне риска находятся не пенсионеры, а экономически активные россияне, IT-специалисты и крупные компании, уверены аналитики. Для аферистов важна не доверчивость, а доступ к деньгам и данным, пояснила гендиректор одного из исследовательских центров Дарья Свистунова.

В основном злоумышленники атакуют на сайтах госслужб и ведомств, выдавая себя за представителей тех или иных структур. Кроме того, популярны телефонное мошенничество, атаки в соцсетях и мессенджерах, а также преступления, связанные с кредитными картами и маркетплейсами. Киберпреступники пользуются спешкой, усталостью и перегрузкой уведомлениями потенциальных жертв.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Она заключается в предложении якобы выгодного обмена валюты в мессенджере Telegram. Аферисты создают чаты и боты, обещая более выгодные условия, чем банки и лицензированные обменные пункты.