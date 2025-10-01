Мошенники стали просить голосом подтвердить номер паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники начали похищать деньги у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как объяснили в ведомстве, в актуальных схемах аферистов первая "атака" зачастую является ложной и нужна для достижения психологического эффекта. Злоумышленники формируют вымышленную и правдоподобную угрозу, чтобы заставить жертву запаниковать.

"Новый способ заставить паниковать – убедить гражданина "подтвердить номер паспорта голосом", – отметило министерство.

МВД подчеркнуло, что с подобной просьбой был совершен звонок московскому пенсионеру якобы из ЕМИАС. Второй звонок поступил на следующий день якобы от "Госуслуг" с предупреждением о "взломе аккаунта" при помощи "голосовой верификации". После этого в мессенджерах ему начали писать якобы от военной прокуратуры. Под предлогом несанкционированного перевода крупной суммы денег злоумышленники убедили москвича в срочных действиях.

"Такой процедуры, как "подтверждение номера паспорта голосом", не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно", – добавило ведомство.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с псевдокурьерами. Злоумышленники звонят людям и заявляют о доставке уже оплаченного товара, после чего просят подтвердить получение. Если человек объясняет, что ничего не покупал, то аферисты настаивают, что заказ мог быть оформлен в качестве подарка.

