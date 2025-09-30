Депутат ГД Лантратова: мошенники стали обманывать отмечающих день рождения россиян

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники стали обманывать россиян, отмечающих день рождения, рассказала в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По словам парламентария, злоумышленники отслеживают дни рождения граждан, после чего звонят, представляются курьерами и сообщают о якобы заказанном подарке. Затем они выманивают паспортные данные и адрес, а также добиваются отправки СМС-кода, после чего воруют деньги с банковских счетов.

Лантратова напомнила, что аферисты применяют похожую схему с доставкой цветов. По ее словам, в таких случаях не все сразу могут понять, что им звонят мошенники.

"Тем более в свой день рождения, когда человек принимает поздравления, подарки, он счастлив и расслаблен", – уточнила она.

По мнению депутата, увеличение числа мошеннических схем с участием подставных курьеров требует системного решения, поскольку безопасность россиян должна быть обеспечена на законодательном уровне.

Лантратова предложила обсудить внедрение обязательной верификации служб доставки через единую систему. В частности, можно создать централизованную базу данных легальных служб доставки и установить проверку личности курьеров.

"Например, как в службах такси – видно фото, имя, номер телефона. Важно, чтобы курьеры проходили верификацию личности через государственные сервисы", – отметила она.

Депутат выразила уверенность в том, что такие меры снизят количество мошеннических схем с участием курьеров, повысят качество доставки и сформируют прозрачный рынок курьерских услуг.

Ранее в МВД рассказали о злоумышленниках, звонящих жертвам с индийских номеров телефонов. Как пояснили правоохранители, номер начинается с "+916", но код "+91" является индийским. Цифра "6" после него означает код городов.

При этом комбинация "+7 916" уже российская. В своей схеме аферисты рассчитывают на невнимательность россиян.