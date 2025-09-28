МВД: мошенники начали использовать индийские номера телефонов

Фото: 123RF/leungchopan

Мошенники начали звонить потенциальным жертвам с индийских номеров телефонов с кодом страны "+91". Об этом сообщает УБК МВД России в своем телеграм-канале.

Как пояснили правоохранители, злоумышленники рассчитывают на невнимательность жертвы.

Номер начинается с "+916", однако код "+91" является индийским. Цифра "6" после него означает код городов, например, Нагпур или Катака. При этом комбинация "+7 916…" уже российская, подчеркнули в управлении.

"Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными", – говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с псевдокурьерами. Злоумышленники звонят людям и заявляют о доставке уже оплаченного товара, после чего просят подтвердить получение. Если человек объясняет, что ничего не покупал, то аферисты настаивают, что заказ мог быть оформлен в качестве подарка.