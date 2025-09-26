В РФ дропперы стали использовать схему с доверенностями для открытия счетов в банках

Фото: depositphotos/dedivan1923

В России дропперы стали использовать новую схему с нотариальными доверенностями для открытия счетов в банках. Об этом заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме.

"Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель – транзит, и в конечном счете – обналичивание", – передает ТАСС слова Бобрышевой.

По данным Росфинмониторинга, объем операций увеличивается и уже составляет около 10 миллиардов рублей. При этом замдиректора службы отметила, что средняя сумма одной дропперской операции снижается. Кроме того, банки стали лучше выявлять подобные операции.

Также Бобрышева указала, что в настоящее время в мошеннические схемы чаще вовлекаются несовершеннолетние, в том числе подростки от 14 лет.

В июле 2025 года в Москве возбудили первое уголовное дело по статье о дропперстве. Следствие установило, что 52-летняя женщина хотела погасить долги и нашла в Сети подработку. По указанию злоумышленников она открыла счет ИП, который использовался для зачисления денег, полученных преступным путем. Всего на этот счет было внесено миллион рублей. Информацию о переводах женщина передавала кураторам.

