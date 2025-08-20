В РФ появится алгоритм для выявления ИИ при киберпреступлениях

Фото: depositphotos/REDPIXEL

В России разработают алгоритм для выявления искусственного интеллекта (ИИ) при совершении киберпреступлений, рассказали в пресс-службе правительства.

Его разработка включена в концепцию противодействия киберпреступности. Этим займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор, а завершение работы запланировано на первый квартал 2028 года.

Еще одной технической мерой станет создание единого реестра электронных ссылок на официальные сайты интернет-магазинов, он может быть создан уже в третьем квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур. Это повысит эффективность борьбы с электронными двойниками.

Правительство также утвердило план мероприятий по реализации "Концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий". Распоряжение уже подписано.

Документ включает в себя комплекс мер для совершенствования законов, технического противодействия злоумышленникам и повышение цифровой грамотности.

"Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников. Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Утвержденный план – это еще один шаг в создании эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам", – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Помимо этого, кабмин предлагает увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение закона о персональных данных. Такие ведомства, как МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор, при содействии Генпрокуратуры представят соответствующее предложение к третьему кварталу 2027 года.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили создать единый бесплатный короткий номер для оперативного сообщения о случаях телефонного мошенничества.

По мнению авторов инициативы, действующая система уведомлений остается "сложной и фрагментированной", из-за чего пострадавшим приходится самостоятельно определять, в какое ведомство обратиться – в полицию, банк, к оператору связи или в Роскомнадзор.

