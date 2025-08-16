Мошенники начали подменять контакты прямо в телефонах россиян

Фото: 123RF/sasun1990

Мошенники начали использовать файл .vcf для того, чтобы поменять контакты прямо в телефоне россиян, предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Файл .vcf является стандартным форматом визитной карточки, он содержит информацию о контакте, то есть его имя, телефонные номера, адрес и так далее. Когда человек получает этот файл, например, от знакомого или коллеги, и открывает его на смартфоне, система предлагает сохранить контакт в адресную книгу.

Однако мошенники прячут .vcf под видом срочного уведомления от Банка России, службы доставки или знакомых. При переходе по ссылке злоумышленники могут записать в телефонную книгу новый контакт или заменить старый.

Это происходит быстро и часто без лишних вопросов, а жертва может даже не заметить, что в адресной книге появился новый номер.

Правоохранители посоветовали сохранять важные номера, например, службы поддержки банков, почтовых операторов и госорганов самостоятельно, и не доверять слепо контактам.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что мошенники с начала 2025 года активно применяют многоэтапную схему обмана россиян со звонками от якобы службы доставки и сотрудников РКН в мессенджерах.

Сначала жертве звонят из "службы доставки" и просят сообщить код из СМС для "сверки данных". После этого звонок прерывается, а мошенники отправляют человеку сообщения от "Роскомнадзора", которое якобы предостерегает от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки.

Затем злоумышленники под видом сотрудников РКН сообщают, что персональные данные были украдены, и вынуждают пострадавшего оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

