Адвокат Долиной объяснила отказ певицы освобождать квартиру до 30 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Певице Ларисе Долиной нужно время на сборы, поэтому она съедет из проданной квартиры до 5 января. Об этом изданию "Абзац" заявила адвокат артистки Мария Пухова.

По словам адвоката, срок для добровольного исполнения решения составляет 5 рабочих дней с момента постановления о возбуждении исполнительного производства. Сейчас его нет, поэтому срок еще даже не начал течь.

Пухова подчеркнула, что Долина решила добровольно исполнить решение в течение 5 рабочих дней с даты вынесения судебного решения – 25 декабря. Таким образом, с учетом праздников съехать она может 12 января, однако планирует сделать это 5 января. Адвокат добавила, что другую сторону об этом оповестили.

Между тем недавно певица записала песню "Последнее прощай" о трагичной истории расставания. Психолог Валентин Денисов-Мельников предположил, что такую композицию артистка могла выпустить для снижения негатива в свою сторону, с которым она столкнулась после истории с продажей квартиры.

Он отметил, что песня вполне соответствует нерадостному настроению Долиной, так как ситуация сложилась для нее неблагополучно. При этом написание жизнерадостных песен в такой момент являлось бы диссонансом, именно поэтому и последующие композиции артистки могут быть более меланхоличными.

Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в 2024 году. Вырученные с продажи средства и другие деньги она перевела аферистам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет. Также инстанция оштрафовала их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже жилья. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за Долиной, что спровоцировало негативную реакцию общественности.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.