Для Ярославского направления МЖД закупят 11 поездов "Иволга 4.0"

Еще 11 новых электропоездов "Иволга 4.0" закупят для Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) до конца 2026 года. Об этом сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.

Первые современные электропоезда вышли на это направление летом 2025-го. В настоящее время парк поездов обновлен уже на 22%, что является результатом совместной работы с перевозчиком ЦППК и производителем АО "ТМХ".

После поступления новых поездов парк обновится до 34%. Пассажиры чаще всего отмечают тихий и плавный ход поезда, климат-контроль, стильные и эргономичные кресла, а также встроенные беспроводные зарядки на столиках у окон.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению Сергея Собянина в столице продолжают обновлять подвижной состав на Ярославском направлении, по которому каждый день совершают более 300 тысяч поездок.

"Всего до 2030 года <...> планируем закупить 92 современных состава, тем самым повысим показатель обновления до 100%. Благодаря этому средний возраст парка поездов на Ярославском направлении сократится до 3,5 лет", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что электродепо "Троицкое", предназначенное для обслуживания поездов, будет состоять из 11 зданий и сооружений. Самым крупным объектом станет производственно-административный блок, включающий административно-бытовой корпус, отстойно-ремонтный цех, мотодепо и участки для мойки составов и обточки колес.

После завершения всех работ на линии будет 17 станций, а ее протяженность превысит 43 километра. Она пройдет от станции "ЗИЛ" до Троицка.

