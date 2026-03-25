Вестибюль станции метро "Улица Скобелевская" будет закрыт 26–29 марта после 23:00

Вестибюль выхода № 1 станции "Улица Скобелевская" Бутовской линии столичного метро будет временно закрыт с 26 марта по 29 марта после 23:00. Об этом передает пресс-служба Дептранса Москвы.

В это время планируется заменить остекление эскалаторного наклона. Пассажиры смогут воспользоваться выходом № 2.

"Пожалуйста, стройте маршруты заранее. Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в департаменте.

Ранее москвичей и гостей города предупреждали, что с 28 по 29 марта и с 2 по 5 апреля изменится график движения электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Причиной корректировок стало проведение ремонтных работ по обновлению инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

