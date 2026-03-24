Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 28–29 марта и 2–5 апреля

График движения электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 28–29 марта и 2–5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Причиной корректировок стало проведение ремонтных работ по обновлению инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

Часть составов на участке Москва – Тверь – Москва отменят, некоторые поезда проследуют укороченным маршрутом. Также часть электричек будет отправляться по обновленному расписанию.

До 25 апреля также скорректировано движение поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении ОЖД. Некоторые электрички на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково отменены. Интервалы движения также частично увеличены по ночам после 23:00 и до 04:30.