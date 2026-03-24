Новая тяговая подстанция "Бутово" запущена для усиления энергоснабжения МЦД-2

На Московской железной дороге (МЖД) открылась новая тяговая подстанция "Бутово", призванная усилить энергоснабжение МЦД-2, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Мощность сооружения, расположенного рядом с одноименной платформой, достигает 24 МВт, обратили внимание в компании.

Подстанция оборудована новейшими отечественными технологиями, включая микропроцессорную автоматику и систему телеуправления. Они в том числе обеспечивают возможность дистанционного контроля работы станции, мониторинга состояния оборудования и проведения диагностики.

Как подчеркнули в МЖД, запуск объекта создаст резервный запас оборудования на тяговой подстанции "Щербинка", что, в свою очередь, гарантирует бесперебойное электроснабжение и стабильное тактовое движение поездов на участке от Царицына до Подольска.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) анонсировала установку свыше 350 современных валидаторов на станциях МЦД и пригородных железных дорог в 2026 году.

Новые устройства могут продолжать работу даже без электричества благодаря аккумуляторам, а также лучше защищены от хулиганов.

Около 170 валидаторов поставят взамен устаревших на 13 станциях МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, а оставшуюся часть распределят по более чем 30 станциям Рижского, Савеловского, Белорусского, Курского и Казанского направлений за пределами МЦД.

