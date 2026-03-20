Одна из парковок возле главного входа ВДНХ приостановила работу

Парковка № 9507, расположенная слева от главного входа ВДНХ, с 20 марта приостановила работу, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве призвали учитывать эту информацию во время планирования поездок. При необходимости автомобиль можно оставить на парковках № 9503 и 9511. Они находятся справа от главного входа ВДНХ.

Ранее сообщалось, что начинается тестирование новой версии приложения "Парковки России", в котором могут принять участие все желающие.

После обновления дизайн приложения полностью изменится. Интерфейс станет более понятным и функциональным, а на главном экране появится возможность настраивать меню под свои запросы. Кроме того, работа сервиса теперь будет осуществляться на отечественном программном обеспечении.

