27 марта, 08:28

Депутат ГД Бессараб: пенсию больше 100 тыс рублей могут получать матери-героини

Пенсия, превышающая 100 тысяч рублей, предусмотрена в России матерям-героиням. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру".

"Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно, только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день", – пояснила парламентарий.

Причем при рождении двойни стаж удваивается, и год ухода засчитывается как 2. То же самое происходит при появлении тройни.

Наряду с данной категорией граждан на высокие пенсии также могут претендовать герои труда и герои России, продолжила чиновник. Военные пенсионеры, например, получают одни из самых крупных выплат – в среднем более 46 тысяч рублей.

Как напомнила Бессараб, пенсии в России зависят от размера индивидуальных пенсионных взносов. Причем гражданам предлагается возможность увеличить доход на 40% за счет дополнительного пятилетнего стажа.

"Кроме того, сделать пенсию больше можно за счет индивидуальных накоплений", – добавила депутат.

Еще одним способом увеличения размера выплат является отложение обращения за ними на 10 лет, рассказал ранее экономист Игорь Балынин. В таком случае, по его словам, пенсия составит 70 тысяч рублей.

Эксперт уточнял, что при позднем обращении применяются повышающие коэффициенты к фиксированным выплатам и пенсионным баллам (ИПК). Например, если обратиться на 3, 5, 7 или 10 лет позже, то эти цифры составят 1,19 и 1,24; 1,36 и 1,45; 1,58 и 1,74, а также 2,11 и 2,32 соответственно.

