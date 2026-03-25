Новости

Новости

25 марта, 16:39

Общество
Экономист Балынин: россияне смогут получить пенсию в 70 тыс рублей, отложив ее на 10 лет

Экономист рассказал, как получать пенсию в 70 тыс рублей

Россияне могут получать пенсию в размере 70 тысяч рублей, если отложат обращение за ней на 10 лет. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Специалист напомнил, что увеличить размер страховой пенсии по старости можно при помощи более позднего обращения за ней. Например, при обращении на один год позже к фиксированным выплатам и к пенсионным баллам (ИПК) будут применяться повышающие коэффициенты в 1,056 и 1,07 соответственно.

Если обратиться на 3, 5, 7 или 10 лет позже, то эти цифры составят 1,19 и 1,24; 1,36 и 1,45; 1,58 и 1,74, а также 2,11 и 2,32 соответственно.

Например, если гражданину назначают страховую пенсию в марте 2026 года, а у него уже сформировано 137 ИПК, то страховая пенсия составит 31 тысячу рублей. Но если право на назначение пенсии возникло ровно год назад, то пенсия составит уже 33 тысячи рублей.

Таким образом, пенсия составит 38 и 44 тысячи рублей в случае, если ее должны были назначить 3 и 5 лет назад соответственно.

Кроме того, при возникновении права на назначение выплат 7 лет назад пенсия составит свыше 52 тысячи рублей, а если 10 лет – то 70 тысяч рублей, то есть в 2,26 раза больше той суммы, которая была назначена при отсутствии отложенного периода.

При этом решение об использовании такой возможности сугубо добровольно для гражданина.

Ранее эксперты рассказывали, что индексация пенсий с 1 апреля 2026 года не затронет работающих пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств.

Выплаты военным и другим силовикам зависят от уровня денежного довольствия, поэтому их пересматривают по отдельному графику. Очередное повышение для этой категории запланировано на октябрь и может составить около 4%.

"Новости дня": социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Читайте также


общество

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

