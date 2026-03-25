Экономист Балынин: россияне смогут получить пенсию в 70 тыс рублей, отложив ее на 10 лет

Россияне могут получать пенсию в размере 70 тысяч рублей, если отложат обращение за ней на 10 лет. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Специалист напомнил, что увеличить размер страховой пенсии по старости можно при помощи более позднего обращения за ней. Например, при обращении на один год позже к фиксированным выплатам и к пенсионным баллам (ИПК) будут применяться повышающие коэффициенты в 1,056 и 1,07 соответственно.

Если обратиться на 3, 5, 7 или 10 лет позже, то эти цифры составят 1,19 и 1,24; 1,36 и 1,45; 1,58 и 1,74, а также 2,11 и 2,32 соответственно.

Например, если гражданину назначают страховую пенсию в марте 2026 года, а у него уже сформировано 137 ИПК, то страховая пенсия составит 31 тысячу рублей. Но если право на назначение пенсии возникло ровно год назад, то пенсия составит уже 33 тысячи рублей.

Таким образом, пенсия составит 38 и 44 тысячи рублей в случае, если ее должны были назначить 3 и 5 лет назад соответственно.

Кроме того, при возникновении права на назначение выплат 7 лет назад пенсия составит свыше 52 тысячи рублей, а если 10 лет – то 70 тысяч рублей, то есть в 2,26 раза больше той суммы, которая была назначена при отсутствии отложенного периода.

При этом решение об использовании такой возможности сугубо добровольно для гражданина.

Ранее эксперты рассказывали, что индексация пенсий с 1 апреля 2026 года не затронет работающих пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств.

Выплаты военным и другим силовикам зависят от уровня денежного довольствия, поэтому их пересматривают по отдельному графику. Очередное повышение для этой категории запланировано на октябрь и может составить около 4%.

