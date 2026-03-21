21 марта, 08:43

Эксперт Подольская: очередное повышение пенсий военным запланировано на октябрь

Индексация пенсий с 1 апреля 2026 года не затронет работающих пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, выплаты военным и другим силовикам зависят от уровня денежного довольствия, поэтому их пересматривают по отдельному графику. Очередное повышение для этой категории запланировано на октябрь и может составить около 4%.

Работающим пенсионерам прибавка также не положена в апреле. Их страховые пенсии пересчитываются ежегодно 1 августа с учетом страховых взносов работодателей за предыдущий год.

При этом социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%.

Ранее сообщалось, что соцпенсии россиян вырастут до 16,5 тысячи рублей с 1 апреля. При этом средний размер соцпенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысячи рублей – до 24,5 тысячи.

