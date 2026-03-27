За ночь над регионами России сбито 85 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 85 украинских БПЛА, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

По информации ведомства, беспилотники были уничтожены над Брянской, Ленинградской, Вологодской и Смоленской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над Белгородской, Курской и Псковской областями, а также над акваторией Черного моря, Республикой Крым и Московским регионом.

Массированная атака на Москву началась 25 марта. Всего в воздушном пространстве столичного региона было нейтрализовано 58 БПЛА. Прилет последнего из них был зафиксирован около 01:09 27 марта.

В связи с этим в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово вводились временные ограничения на использование воздушного пространства, авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В настоящий момент ограничения сняты.

