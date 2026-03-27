Экс-главврача клиники "Свобода" в Кузбассе отправили под домашний арест до 18 мая, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Поводом для избрания меры пресечения стало оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Предварительно, в августе и декабре 2025 года при заключении договоров оказания услуг по предоставлению проживания и питания пациентам клиники незаконно предлагали купировать абстинентный синдром. Данная услуга оказывалась в том числе несовершеннолетним.

О задержании бывшего главного врача и директора клиники "Свобода" в Кемерове стало известно 24 марта. В учреждении пациентам вводили психотропные вещества без соответствующей лицензии, а также предлагали кодирование при помощи психотерапевтического гипноза и вшивания имплантов.

В августе 2025-го погиб 37-летний пациент. Позже, в декабре, еще один пациент этой же клиники был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений.

При этом только в период с февраля по март 2026-го директор учреждения заключил с гражданами 11 договоров на оказание медицинских услуг с применением психотропных веществ.

Главу учреждения арестовали на тот же срок, что и экс-главврача. По данным следователей, он незаконно приобрел у неизвестного не менее 5 ампул психотропного вещества с целью последующего сбыта.

